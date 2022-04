Luiza Possi posa de biquíni e abre o jogo sobre autoestima após 2ª gravidez - Reprodução/Instagram

Publicado 25/04/2022 21:38

Rio - Luiza Possi impressionou os fãs, nesta segunda-feira (25), ao publicar uma sequência de fotos em que posa de biquíni branco e ostenta o corpão. Aos 37 anos, a cantora aproveitou a postagem no Instagram para falar sobre sua autoestima após o nascimento de segundo filho, Matteo, de cinco meses.

"Estou aprendendo a me amar, a não me culpar tanto por tudo, a respeitar minhas escolhas mesmo que elas não sejam sempre as escolhas esperadas e sonhadas. Estou aprendendo o meu novo corpo, depois de ser mãe de novo em tão pouco tempo, estou aprendendo que o sol do outono também esquenta. Aprendendo que trocamos de pele por que mudamos por dentro também e isso é fantástico", declarou a artista, que também é mãe de Lucca, de 2 anos.

Nos comentários, Luiza colecionou elogios dos fãs e ainda recebeu mensagens de apoio dos seguidores. "Linda. Inclusive por fora!", escreveu a jornalista Mônica Salgado. "Se aceitar só faz sermos melhores e mais lindas", afirmou uma admiradora. "Você é maravilhosa!", completou outra internauta.

