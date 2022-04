Bruna Marquezine - Reprodução/Instagram/João K

Rio - Bruna Marquezine voltou às redes sociais para se defender após ser envolvida em polêmica com Maíra Cardi por curtir uma postagem em que uma internauta afirmou estar disposta a "pagar muito dinheiro" para não ter mais notícias sobre Arthur Aguiar e a esposa. Nesta segunda-feira (25), a atriz usou o Twitter para rebater críticas de uma fã do ator e finalista do "BBB 22", ao ser acusada de "desejar o mal" para o artista.

"Estou aqui pra aplaudir sua hipocrisia. Quando são seus amigos que estão sendo vítima de hate vem as palavras bonitas como empatia e blá blá. Hoje tenho nojo de um dia ter admirado seu trabalho e sua pessoa. É muita podridão curtir alguém desejando o mal pra seu semelhante", escreveu a internauta.

Em resposta, Bruna se defendeu e relembrou o teor da publicação que curtiu: "Meu anjo, o post que eu dei like dizia que eu não queria ter acesso a nenhuma notícia deles e pagaria por isso. Onde isso é desejar o mal, meu bem? Inclusive eu não queria ter acesso a notícias suas também", disparou a famosa, recebendo o apoio de seus fãs nos comentários.

No último domingo, Maíra Cardi fez uma postagem em seus Stories do Instagram em que ameaçou revelar podres de Bruna após ficar sabendo que a atriz curtiu um tweet sobre o desejo de não ter acesso a notícias sobre a influenciadora e seu esposo, Arthur Aguiar. "Quero saber quanto ela quer pagar pelo meu silêncio do que ELA SABE que eu sei sobre ela! Quem tem telhado de vidro NÃO abre a boca nem curte NADA!", declarou a coach.

