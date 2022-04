Bárbara Evans com a filha, Ayla - Reprodução/Instagram

Publicado 25/04/2022 16:06

Rio - Bárbara Evans segue dividindo com os seguidores os desafios da maternidade e nesta segunda-feira (25) a modelo abriu o jogo sobre o procedimento cirúrgico que pretende se submeter quando decidir não ter mais filhos. Casada com Gustavo Theodoro, Bárbara Evans é mãe de Ayla, que nasceu no dia 03 de abril.

fotogaleria "Não queria falar nada não, mas não tem como. E o peito mexendo quando a gente anda? Tem que segurar para não arrastar no chão mesmo. Que bom que hoje em dia tem solução. Depois que fechar a fábrica, a gente vai colocar tudo no lugar", contou.

A modelo demonstrou seu descontentamento com a situação e reforçou o desejo de realizar uma plástica. "O negócio fica feio! Não se se é todo mundo, mas não fica bom não. Não sei se é o peso. Fechando a fábrica, a gente dá uma recauchutada no corpinho."