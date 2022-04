Rafael Portugal tranquiliza fãs, após passar por uma septoplastia - Reprodução / Instagram

Publicado 25/04/2022 13:38 | Atualizado 25/04/2022 13:43

Rio - Rafael Portugal usou as redes sociais para tranquilizar fãs a respeito de seu estado de saúde, após realizar uma septoplastia, cirurgia destinada para correção de desvio de septo. O humorista compartilhou uma foto em que encontra-se deitado numa cama de hospital e escreveu: "Acabei de fazer uma cirurgia de desvio de septo e estou bem. Passando só para tranquilizar vocês!"

No sábado, Rafael marcou presença na segunda noite de desfile das escolas de samba do Grupo Especial e comentou sobre a importância do Carnaval e a necessidade do seu retorno.

"É total um trabalho real de muita raça, muita garra. É um momento que o subúrbio e a comunidade mostram a força que têm. Eu posso falar melhor que ninguém, eu fui nascido e criado no Realengo, eu sei o brilho e a força que é fazer parte do subúrbio. E o samba, uma vez por ano demonstra isso com maestreza para o mundo o que é estar unido de fato para fazer a festa acontecer", disse.