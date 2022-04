MC Loma está grávida de 4 meses - Reprodução / Instagram

Rio - MC Loma revelou que será mãe de uma menina. O anúncio foi feito durante a transmissão da live do chá revelação, neste domingo (24), em seu canal no Youtube.

O chá revelação ocorreu na Praia de Itapuama, localizada em Cabo do Santo Agostinho, no estado de Pernambuco. A comemoração contou com uma decoração feita de brinquedos e uma Drag Queen para animar os convidados. Na festa, a cantora afirmou que a criança sua filha se chamará Melany.

"Ninguém vai namorar com a minha filha. Não vai ser que nem a mãe", brincou MC Loma durante a transmissão.

Recentemente, a funkeira rebateu comentários recebidos nas redes sociais sobre a decisão de preservar a identidade do pai de sua filha.

"Coloquei uma caixinha de perguntas para responder todas as dúvidas de vocês. E muitas perguntas foram de mulher, o pior é isso, pô. Um tanto de mulher perguntando quem é o pai", contou. "Isso vai agregar o que na sua vida? É tu que vai assumir? Pagar as despesas? Pagar leite, fraldas, cuidar? Limpar cocô, xixi... É tu? Se eu não falei aqui é porque não estou a fim de falar, minha gente", concluiu.