Cláudia Abreu curte dia de praia em família

Rio - Cláudia Abreu aproveitou o dia de sol deste domingo para ir a uma praia da Zona Sul do Rio. A atriz estava acompanhada do marido, o cineasta José Henrique Fonseca, e dos filhos, Felipa, José Joaquim e Pedro Henrique. De maiô, a artista exibiu o corpo em forma. No local, Cláudia e a família se refrescaram no mar. Vale lembrar que a a atriz está no elenco da segunda temporada da série 'Desalma', da Globoplay, que será disponibilizada a partir de quinta-feira (28).





