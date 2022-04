Gabi Martins mostra machucado na testa após desfile - reprodução do instagram

Publicado 24/04/2022 10:26

Rio - Gabi Martins fez sua estreia como musa da Vila Isabel, na Marquês de Sapucaí, na madrugada deste domingo. Para desfilar, a cantora usou uma fantasia cheia de brilhos e plumas. No entanto, o adereço de cabeça machucou a testa da sertaneja. Ela mostrou o hematoma através de um vídeo publicado no Instagram Stories.

"Indo dormir com esse galo na cabeça, de tanto que apertou aqui", disse ela, que falou sobre a emoção de cruzar a Avenida. "Eu estou muito feliz", destacou.

Durante os ensaios técnicos, Gabi Martins foi alvo de críticas por conta da sua falta de samba no pé. Na ocasião, um vídeo em que Gabi aparecia rebolando e fazendo "quadradinho" no ensaio técnico viralizou nas redes sociais. Após as críticas, a sertaneja fez aulas de samba para poder fazer bonito na Avenida.