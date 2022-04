João Luiz é confundido com Luciano Estevan em camarote da Marquês de Sapucaí - reprodução do instagram

João Luiz é confundido com Luciano Estevan em camarote da Marquês de Sapucaíreprodução do instagram

Publicado 24/04/2022 12:36

Rio - João Luiz Pedrosa passou por uma situação inusitada com uma fã em um camarote da Marquês de Sapucaí, no Rio, na noite deste sábado. O ex-BBB foi confundido com Luciano Estevan, primeiro eliminado do reality global deste ano. Na ocasião, o professor contou que a moça insistiu que ele era o ator e ainda brincou com o fato dele querer ser famoso.

fotogaleria

“Ontem no camarote, a moça [falou]: ‘E aí, Luciano, vamos tirar uma foto?’ . Eu respondi: Vamos, mas eu não sou o Luciano não’. Ela insistiu em não acreditar em mim e ficamos uns 2 minutos num embate até eu tentar provar pra ela, sem sucesso, tirar uma foto e ela dizer no fim: “Valeu Lulu, não queria ser famoso?”, escreveu João no Twitter.

ontem no camarote a moça “eae luciano vamo tirar uma foto”.. eu respondi “vamo mas eu n sou o luciano n” ela insistiu em n acreditar em mim e ficamos uns 2min num embate até eu tentar provar pra ela sem sucesso tirar uma foto e ela dizer no fim “valeu lulu, n queria ser famoso?” — João Luiz Pedrosa (@joaoluizpedrosa) April 24, 2022

Apesar da gafe da mulher, João disse que se divertiu com a situação. "Eu ri no final das contas", comentou ele, que não se importa em ser chamado de 'BBB'. "Eu amo que quando as pessoas não sabem meu nome elas me chamam de “bbb” “e aí bbb”", completou.

eu ri no final das contas NKKKKKKJJK — João Luiz Pedrosa (@joaoluizpedrosa) April 24, 2022