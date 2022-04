Maria Andrade e a irmã, Gabriela - Reprodução/Instagram

Publicado 24/04/2022 09:29

Rio - Gabriela Andrade, irmã da ex-BBB Maria, marcou presença na Marquês de Sapucaí na noite deste sábado, para desfilar pela Paraíso do Tuiuti. Na ocasião, a maquiadora falou sobre sua relação com a atriz, em entrevista à Quem. As duas brigaram um pouco antes da artista entrar no reality global. Após a cantora ser expulsa do confinamento, por agredir Natália Deodato, Gabriela tentou uma reaproximação da irmã, sem sucesso.

"Eu procurei. Ela não quer, então beleza. Sinto muita falta dela, queria que ela tivesse aqui do meu lado comigo, mas é uma escolha dela, se ela prefere se manter distante, eu só queria saber o que eu fiz", afirmou Gabriela, que é casada com o cantor Delacruz.

Segundo a influenciadora digital, Maria se afastou da família toda e até trocou o chip do celular. "É comigo, com a minha mãe, minha avó, a família inteira. Ela trocou de chip, ninguém mais tem o contato dela", disse Gabriela, que brincou : "É uma fase, eu respeito, na hora certa ela vai me procurar [...] e aí eu vou dar um beijo nela, e um socão também! Eu morro de saudade dessa filha da p***!"