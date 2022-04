Luciana Gimenez causa na web ao posar nua durante preparação para Sapucaí - Reprodução/Instagram

Publicado 23/04/2022 21:11

Rio - Luciana Gimenez elevou a temperatura da web, neste sábado (23), ao publicar uma sequência de fotos em que surge nua. Em cliques tirados durante sua preparação para comparecer à Sapucaí, a apresentadora de 52 anos ostenta o corpo cheio de curvas enquanto veste nada mais que adesivos em formato de estrela nos seios.

"Bastidores de ontem tá on", escreveu Luciana na legenda da postagem feita no Instagram. Nos comentários, fãs e famosos ficaram em polvorosa com as fotos. "Socorro, que deusa", disparou Dani Calabresa. "Aff, mulher perfeita", reagiu MC Mirella. "Que escândalo de beleza", elogiou uma seguidora.

