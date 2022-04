Zeca Pagodinho dançando com a neta - Reprodução/Instagram

Zeca Pagodinho dançando com a neta Reprodução/Instagram

Publicado 23/04/2022 18:46

Rio - Zeca Pagodinho empolgou os seguidores neste sábado (23) ao compartilhar um vídeo no Instagram dançando ao lado de Catarina, sua neta. O sambista e a menina entraram no desafio que virou febre entre os famosos e reproduziram a coreografia do funk 'Desenrola, bate, joga de ladinho', do grupo Os Hawaianos.