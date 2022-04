Viih Tube devolve coroa da pegação para Boca Rosa - Reprodução

Publicado 23/04/2022 16:35

Rio - Após Bianca Andrade confirmar na última sexta-feira o fim de sua relação com Fred, do Desimpedidos, Viih Tube resolveu devolver a 'coroa da pegação' que a influenciadora lhe passou depois da ex-BBB beijar 46 pessoas na edição de 2021 da 'Farofa da Gkay'. A brincadeira faz referência à Jenyfer, alter-ego da influenciadora após algumas doses de bebida e que é responsável pelo modo pegação de Bianca Andrade."Bianca, a coroa é toda sua. Pega de volta o que já era seu e vai ser feliz em paz, sua gostosa", afirmou Viih Tube no Twitter. Com a repercussão, a ex-BBB deletou a publicação de suas redes sociais.