Tatá Werneck homenageou o amigo em postagem nas redes sociais - Reprodução

Tatá Werneck homenageou o amigo em postagem nas redes sociaisReprodução

Publicado 23/04/2022 14:38

fotogaleria

"Tentei particiar do desfile, mas, por diversos motivos, não consegui. Infelizmente, nem sempre as coisas saem como planejamos. Tenho certeza de que Paulo viu meu esforço. A São Clemente fez uma linda homenagem e é isso que importa", declarou a apresentadora do "Lady Night" à revista Quem.

Horas antes do desfile, Tatá usou suas redes sociais para dizer que enfrentaria o medo da covid-19 para participar do enredo "Minha Vida É Uma Peça". Além disso, a comediante foi vista chegando de carro à Sapucaí, mas preocupou fãs ao não ser vista durante o desfile da São Clemente na primeira noite do Grupo Especial no Sambódromo.

"Eu vivi todas as emoções e de medo. Eu não saio, não vou às festas. Muitos me zoaram quando me viram com duas máscaras na cerimônia para o Paulo. Deus tenha piedade dessas pessoas. Vou enfrentar um grande medo para homenagear o meu amigo amado", desabafou a humorista, na última sexta-feira, em seus Stories do Instagram.