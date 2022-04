Flávia Alessandra - reprodução do instagram

Flávia Alessandrareprodução do instagram

Publicado 23/04/2022 11:26

Rio - Flávia Alessandra arrancou suspiros dos internautas ao compartilhar um clique de maiô fio-dental, no Instagram Stories, nesta sexta-feira (22). Na imagem, a atriz aparece de costas e seu bumbum empinadinho chama a atenção. Em vídeos publicados na rede social, ela ainda mostrou alguns momentos de um passeio no rio com a família. "Um dos programas que eu mais amo", comentou a esposa de Otaviano Costa.

fotogaleria

Mais cedo, Flávia publicou fotos de biquíni e esbanjou boa forma. "Sextou animada pro carnaval", comentou. Os internautas teceram vários elogios à atriz. "Linda demais", disse um. "Não me canso de admirar sua beleza", confessou outro. "Que corpão", opinou um terceiro.