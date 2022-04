Lívia homenageia Babu - reprodução do Instagram

Publicado 23/04/2022 09:04 | Atualizado 23/04/2022 09:11

Rio - Babu, de 42 anos, e a noiva, Livia Nascimento, de 26, assistiram ao desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval carioca em um camarote na Marquês de Sapucaí, na noite desta sexta-feira. A jornalista, inclusive, caprichou na produção e homenageou o amado ao usar um colar com o nome dele, repetindo o que Luma de Oliveira fez no Carnaval de 1998, no qual usou o acessório com o nome do então marido, o empresário Eike Batista.

Na ocasião, Babu reencontrou vários amigos. Entre eles, os ex-BBBs Felipe Prior, Rafa Kalimann, Flay, Marcela, Mari Gonzales e Natália Deodato.