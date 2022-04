Bárbara Evans posa com o marido, Gustavo Theodoro, e a filha recém-nascida, Ayla - Reprodução/Instagram

Bárbara Evans posa com o marido, Gustavo Theodoro, e a filha recém-nascida, AylaReprodução/Instagram

Publicado 22/04/2022 21:47 | Atualizado 22/04/2022 21:50

Rio - Bárbara Evans arrancou suspiros dos seguidores, nesta sexta-feira (22), ao divulgar as fotos de um ensaio fotográfico que realizou após o nascimento de sua primeira filha, Ayla, que nasceu no último dia 3. Em alguns dos cliques, a modelo surge de frente para o marido, Gustavo Theodoro, enquanto segura a recém-nascida no colo durante a amamentação.

fotogaleria

"Minha família. Vocês acham que a Ayla vai ser morena? Loira? Ruiva? E a cor dos olhos? Vai puxar a mamãe, castanho claro? Papai, preto? Ou o vovô, azul?", questionou a campeã de "A Fazenda" na legenda da publicação no Instagram. "Ainda não consigo acreditar que fui eu que fiz!! Tão perfeita!! Quem aguenta tanta fofura?!", acrescentou em outra publicação.

Na última quinta-feira, Bárbara compartilhou uma reflexão com os fãs ao relembrar todo o período de sua gestação, desde a fertilização in vitro. "Quando iniciei meu processo de fertilização eu sabia que não seria fácil, a única certeza que eu tinha era que eu não iria desistir até conseguir. Foram três longos meses de captação de óvulos, duas biópsias, muitas injeções e incertezas. Mas a vontade de ser mãe era tão grande, que tudo em volta ficava pequeno!", declarou.

"Deu tudo certo e já na primeira transferência eu fiquei grávida. Decidimos colocar dois embriões, os dois vingaram. Eu estava grávida de gêmeos!! Com 9 semanas de gestação, eu acabei perdendo o irmão/a da Ayla. Sofremos muito, mas sabíamos que Deus estava cuidado de tudo! Nove meses se passaram e veio o nosso maior presente, a realização do meu maior sonho. Ser mãe! Nunca imaginei que poderia amar tanto!!", continuou a influenciadora.

Em seguida, a filha de Monique Evans comentou a experiência de amamentar a bebê: "Para mim, está sendo a coisa mais maravilhosa que eu já senti, uma conexão que não consigo explicar em palavras. Uma troca de amor gigantesca!", afirmou ela, que finalizou o texto com um conselho: "Nunca desista dos seus sonhos, o grandão lá em cima está de olho e tem planos maravilhosos para você. Acredite!"

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)