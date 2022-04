Pedro Scooby reencontra Cintia Dicker e revela noite quente - Reprodução/Instagram

Publicado 22/04/2022 16:11

Rio - Após ser eliminado do "BBB 22" com 55,95% dos votos, Pedro Scooby já reencontrou sua esposa, Cintia Dicker. Na manhã desta sexta-feira (22), o surfista revelou que o casal já matou as saudades e compensou o tempo em que estiveram separados, mostrando a modelo vestido apenas camisola em seu quarto de hotel.

"Estou aqui no hotel, já fiquei com a patroa aí, já matei as saudades", afirmou o surfista com animação, em seus Stories do Instagram. Sem papas na língua, Scooby deixou claro que o casal teve uma noite quente ao dizer que não terá mais "polução noturna", termo que se refere a orgasmos involuntários que homens e mulheres podem ter durante o sono.

Em seguida, o atleta ainda aproveitou para confirmar que está pronto para curtir o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial na Sapucaí: "O Rio de Janeiro acordou com o nascer do sol mais que lindo para me presentear. E hoje tem camarote, mais tarde eu estou lá. Estamos juntos e é isso. A vida é irada", finalizou Pedro Scooby.