Fafy Siqueira falou sobre romance com Chico AnysioReprodução/RedeTV

Publicado 22/04/2022 15:12

Rio - O programa 'Sensacional', da RedeTV!, comandado por Daniela Albuquerque, recebeu Fafy Siqueira na última quinta-feira (21) e na conversa, a atriz veterana recordou sua carreira e abriu o jogo sobre o suposto romance vivido com Chico Anysio.

"Fui muito amiga do Chico, antes mesmo de trabalharmos juntos. Uma vez ele fez uma temporada em um teatro perto de casa, eu ia para o camarim dele e a gente conversava e conversava… Ele estava solteiro nessa época e uma revista me perguntou se namorávamos. Contei isso a ele, que me disse assim: 'Eu até namoraria você, mas eu quero ter filhos'", contou.