Famosos curtem segundo dia de Carnaval na Marquês de Sapucaí e beijam muito

Rio - O amor estava no ar! Um time de famosos compareceu à Marquês de Sapucaí, no Rio, na noite desta quinta-feira (21), para conferir o segundo dia de desfiles da série Ouro. No local, os casais trocaram vários beijinhos. Foi o caso de Viviane Araújo e Guilherme Militão, Mirella Santos e Wellington Muniz, Cacau Protásio e Janderson Pires, Giovanna Lancelotti e Gabriel O. David, Igor Rickli e Aline Wirley , Ferrugem e Thais Vasconcelos, Renata Dominguez e Leandro Gleria e Jonathan Azevedo e uma moça. Também teve quem saiu no 'zero a zero', mas se divertiu mesmo assim. Larissa Manoela, Luísa Sonza, o cantor Silva curtiram o evento nos camarotes do Sambódromo.

Relatar erro