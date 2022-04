Preta Gil posa de biquíni estampado e deixa fãs babando nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Preta Gil posa de biquíni estampado e deixa fãs babando nas redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 22/04/2022 20:48

Rio - Preta Gil deixou os fãs babando, nesta sexta-feira (22), ao publicar um sequência de cliques belíssimos em que posa de biquíni com estampa animal. Aos 48 anos de idade, a cantora caprichou nas poses e exibiu o corpão nas fotos tiradas na área externa de sua casa no Joá, Zona Oeste do Rio.

fotogaleria

"Ahhh tava com saudade de dar meu 'closinho' de biquíni aqui nesse site pra vocês!", declarou a empresária, que ainda acrescentou a hashtag "#PretaSendoPreta". Nos comentários, Preta recebeu uma chuva de elogios de fãs e amigos como Fafá de Belem, que disparou: "Gostosa". Flor Gil, sobrinha da cantora, também fez questão de comentar a foto da tia: "Minha deusa", escreveu. "Eu amo close de biquíni, manda mais", pediu um seguidor.

Em entrevista ao DIA , Preta Gil revelou que ficará em casa durante os desfiles de Carnaval na Marquês de Sapucaí, onde o Grupo Especial começa a desfilar nesta sexta-feira. "Vou ver pela televisão, vai ser o máximo. [...] Vai ser um Carnaval bonito e necessário, para que as escolas possam colocar suas alegorias, sua alegria, inventividade na Avenida. Mas não vou participar ainda", afirmou a cantora.

Confira: