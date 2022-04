Giovanna Ewbank nega ter editado cintura em fotos de biquíni - Reprodução/Instagram

Publicado 22/04/2022 18:00

Rio - Giovanna Ewbank usou suas redes sociais, nesta sexta-feira (22), para rebater críticas que recebeu após publicar uma sequência de cliques tirados durante viagem a Fernando de Noronha, em Pernambuco. Nos Stories do Instagram, a influenciadora negou ter editado as fotos digitalmente para supostamente parecer mais magra, como acusaram alguns internautas nos comentários da postagem.

"Ontem falaram de uma foto que eu postei. 'Ah, edição', 'ah, cintura'. Quando a gente faz foto em modo retrato, atrás fica embaçado. [...] Eu tenho uma barriguinha, óbvio, depois da gravidez ficou barriga. E tudo bem, eu amo a minha barriga", declarou a esposa de Bruno Gagliasso. Gravando os vídeos ao lado de um fotógrafo profissional, Giovanna explicou alguns truques e ângulos utilizados, mas defendeu a beleza de todos os corpos.

"Eu adoro falar sobre o corpo real, sobre como meu corpo mudou depois da gravidez. Amo meu corpo como ele é, com essa barriguinha mais para frente que antes eu não tinha, que agora tenho e amo. Faz parte da minha história e de tudo o que vivi. Como defendo muito a gente se amar do jeito que a gente é, não faria sentido a gente fazer um photoshop para afinar a cintura", afirmou a modelo. "A gente é linda como é. Com barriguinha, sem, com braço, sem braço, nariz do tamanho do meu", completou.