Maisa Silva lamenta a morte da cantora e influenciadora Aline BorelReprodução/Twitter

Publicado 22/04/2022 14:42 | Atualizado 22/04/2022 14:48

Rio - Maisa Silva usou suas redes sociais, na tarde desta sexta-feira (22), para lamentar a morte da influenciadora Aline Borel . No Twitter, a apresentadora relembrou um encontro que teve, em 2019, com a cantora de 28 anos, que teve seu corpo encontrado ontem, em Araruama, na Região dos Lagos do Rio, com duas marcas de tiros.

"Lembraremos dela sempre com muito carinho. Aline, obrigada pelos sorrisos. Descanse em paz", escreveu a atriz ao comentar a postagem que resgatou um trecho da participação de Aline no "Programa da Maisa" exibido no dia 4 de maio de 2019. "Obrigado, Maisa, por ter dado essa oportunidade à Aline Borel. Ela estava muito feliz nesse dia. Que triste saber do que houve com ela", disse o internauta que fez a publicação original.

Descanse em paz. https://t.co/5FdeWhF4qW — +a (@maisa) April 22, 2022

Nos comentários, outros usuários do Twitter demonstraram a tristeza com o falecimento da cantora: "Eu simplesmente não acredito que isso aconteceu", comentou um internauta. "Lá se vai mais uma lenda", disse outro seguidor. "A maldade do mundo, infelizmente, tirou uma pessoa que era admirada por diversos jovens", acrescentou uma fã.

Conhecida como dona de memes e por cantar músicas que viralizaram na web, como “É Cansativa a Vida do Crente”, e “Pô, Tô Ciente”, Aline Borel foi encontrada morta, em Araruama, nesta quinta-feira. A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias que levaram à tragédia. Em perícia realizada no local, foi constatada a presença de duas perfurações causadas por arma de fogo no corpo da vítima e há informações de que os tiros foram dados no rosto de Aline.