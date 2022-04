Zeca Pagodinho no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo - Lucas Ramos / AgNews

Publicado 22/04/2022 08:26

Rio - Zeca Pagodinho usou um look bem confortável e quentinho para curtir os desfiles das escolas de samba no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, na noite desta quinta-feira. O cantor roubou a cena em um camarote do local ao surgir agasalhado e usando papete e meia. Simpático, o sambista posou para o fotógrafo e mostrou todo o seu estilo.

Zeca foi uma das atrações do camarote. No Instagram, ele falou sobre sua apresentação. "Carnaval em abril? Temos! E já que é para celebrar, vamos com tudo! Boa folia, família do samba! Com muita alegria, samba no pé e responsabilidade! Vale aquele lembrete: se beber … não dirija nem mande mensagens no WhatsApp que você pode se arrepender depois", brincou.