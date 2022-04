Gabi Martins impressiona fãs com corpão em fotos de biquíni - Reprodução/Instagram

Publicado 21/04/2022 15:32

Rio - Gabi Martins deixou os fãs babando, na tarde desta quinta-feira, ao posar de biquíni azul para fotos quentes que publicou em seu Instagram. Prestes a estrear no Carnaval carioca como musa da Unidos de Vila Isabel, a cantora e ex-BBB ostentou o corpão em cliques tirados no hotel em que está hospedada no Rio, chegando a revelar uma marquinha de bronzeado ao fazer topless de frenta para a janela.

"Está chegando a hora, menina! Continue forte e corajosa", escreveu a artista, na legenda da publicação. Nos comentários, fãs elogiaram Gabi e aproveitaram para enviar mensagens positivas enquanto a loira se prepara para desfilar pela Marquês de Sapucaí. "Maravilhosa!", declarou um seguidor. "Você vai brilhar muito! Vai lá e arrasa! Admiro demais sua força, dedicação e coragem!", completou outro admirador.

Recentemente, a ex-participante do "BBB 20" enfrentou críticas nas redes sociais pela falta de samba no pé e se defendeu afirmando que procurou evoluir nas coreografias do ritmo. "Eu sei que não sou boa ainda, mas prometo dar o meu melhor pra minha escola. Prometo fazer as pazes com a Alcione. Não posso deixar o samba morrer", brincou Gabi, na ocasião. Com enredo em homenagem a Martinho da Vila, a escola de samba Unidos de Vila Isabel será a última agremiação a desfilar no Sambódromo na madrugada de domingo.