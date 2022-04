Tatá Werneck e Rafael Vitti - Reprodução/Instagram

Tatá Werneck e Rafael Vitti Reprodução/Instagram

Publicado 21/04/2022 16:12

Rio - Tatá Werneck usou o Twitter nesta quinta-feira (21) para desmentir mais um boato sobre uma suposta separação de Rafael Vitti. A apresentadora e o ator estão juntos há cinco anos e são pais de Clara Maria, de 2 anos.

"C*r*lh* galera maluca da internet . Se eu me separar eu vou falar. Vocês não me conhecem? Eu não tenho nem capacidade de esconder as coisas. Minha gravidez vazou c meia hora de fecundação. Parem com essa energia recalcada. Me deixem transar em paz", falou.