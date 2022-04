Viih Tube se emocionou ao falar de Rodrigo Mussi - Reprodução/Instagram

Publicado 21/04/2022 20:47

Rio - Viih Tube usou o Instagram Stories para comentar a relação com Rodrigo Mussi e as conversas que mantém com o gerente comercial. A influenciadora contou que, mesmo internado após o acidente de carro sofrido no dia 31 de março, o ex-BBB traz calmaria para sua vida.

"Estou meio sumida aqui, queria que vocês vissem como minha vida está agitada, como tenho tanta coisa para fazer. Estou vivendo entre dormir com o Rodrigo no hospital, estar com a família e estar lá presente, ao mesmo tempo também prestes a realizar um sonho da minha vida. O Rodrigo jura que estou lá para acalmar ele, fazer companhia e distrair, mas é o contrário. É ele que me acalma, me situa, as coisas que ele me fala sobre o valor da vida são lindas. Sempre que estou lá ele fala coisas assim e me acalma muito. E quero acalmar vocês também, qualquer momento que estão passando", afirmou.

Emocionada, Viih Tube aproveitou para aconselhar os seguidores. "Dê mais valor a cada coisinha na sua vida. Aos momentos, as pessoas que te amam. Seja mais leve com você mesmo. Eu poderia estar sobrecarregada. Tudo acontecendo ao mesmo tempo na vida, mas a energia que estou sentindo é de paz, zero estresse. Tudo tem um motivo, um propósito, seu tempo. Cuide de você, não se cobrem tanto. Confiem mais no Universo, em Deus, no que você acredita. Confia mais e se culpe menos. Virei poética aqui, mas espero que eu tenha ajudado alguém", finalizou.