Biah Rodrigues detona Anitta e diz que cantora 'não a representa'

Publicado 21/04/2022 15:00 | Atualizado 21/04/2022 15:34

Rio - A conquista de Anitta ao emplacar o hit 'Envolver' no topo do Spotify Global parece não ter agradado a todos. Nesta quarta-feira (20), Biah Rodrigues, esposa do sertanejo Sorocaba, detonou a Poderosa após um fã questionar: "O que você acha da Anitta ser a número 1 do Brasil representando a mulher brasileira?"

"Não me representa!", declarou a influenciadora, em seus Stories do Instagram. Em seguida, Biah acrescentou: "Ela está em um patamar que poderia acabar com esse estereótipo da mulher brasileira, mas só reforça ainda mais".