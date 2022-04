Confira os famosos que passaram pela Sapucaí nos primeiros desfiles da Série Ouro

Rio - Seja desfilando pela Marquês de Sapucaí ou curtindo a folia nos camarotes, vários famosos marcaram presença no primeiro dia de desfiles do Grupo de Acesso. Nesta quarta-feira (20), Viviane Araújo, Giovanna Lancellotti e o ex-BBB Vyni foram alguns dos nomes que estiveram no Sambódromo para prestigiar as escolas de samba da Série Ouro. Enquanto isso, Cacau Protásio emocionou os presentes ao cruzar a Avenida com a União da Ilha, interpretando a Nossa Senhora Aparecida, que foi homenageada pelo enredo.

