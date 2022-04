Grazi Massafera participou do ’Saia Justa’ - Reprodução/GNT

Publicado 21/04/2022 18:59

Rio - Grazi Massafera participou do 'Saia Justa', do GNT, na última quarta-feira (20) e relembrou uma sabotagem que fizeram em suas sandálias durante o Carnaval do Rio de Janeiro. A atriz estreava na Marquês de Sapucaí, em 2007, como rainha de bateria da Grande Rio.

"Passaram o estilete. Uma coisa é você cortar a sandália, aí você chega, vê e já pede para arrumarem outra. Mas não, a maldade foi além. Foi passado um estilete nas duas e deixou a ponto de arrebentar", disse. "Eu descobri [o responsável], mas não posso falar. Eu já perdoei, mesmo porque eu reverti ao meu favor", completou.

Grazi Massafera ainda contou que desfilar no Carnaval ajudou em sua autoestima. "O carnaval foi muito importante para mim, mas ser a rainha de bateria pela primeira vez, eu exorcizei uma questão com o meu corpo", falou.