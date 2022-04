Paulo Gustavo e Ingrid Guimarães - Reprodução

Publicado 21/04/2022 11:21 | Atualizado 21/04/2022 11:21

Rio - Ingrid Guimarães divertiu os seguidores, na última quarta-feira (20), ao relembrar uma conversa inusitada que teve com Paulo Gustavo, que faleceu em maio do ano passado vítima da covid-19. Ansiosa para o desfile da escola de samba São Clemente, que homenageará o humorista, a atriz compartilhou, em seu Instagram, o print de uma conversa dos artistas sobre o famoso "link na bio" da rede social.

No registro, Ingrid e Paulo confessaram não estarem familiarizados com a ferramenta e o ator ainda acrescentou o desejo que tinha de falar "arraste o dedo e veja a bio", como fazem os influenciadores digitais. O papo descontraído ainda envolveu a atriz Monica Martelli, sendo citada pelos amigos como a única do trio que saberia usar o "link na bio".

"Não é 'tbt', mas acordei com saudades de gargalhar com ele. E tô aqui decorando esse samba e pensando como vai ser linda a homenagem da São Clemente ao nosso amigo", declarou Ingrid na legenda da publicação. Fãs e amigos se emocionaram com a postagem, enquanto a mãe de Paulo Gustavo cobrou a atriz: "Já aprendeu, Ingrid?", escreveu dona Déa Lúcia nos comentários.

