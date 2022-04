Rihanna e A$AP Rocky - Diggzy/Shutterstock

Publicado 20/04/2022 20:10

Rio - A$AP Rocky foi detido nesta quarta-feira (20) no Aeroporto Internacional de Los Angeles, nos Estados Unidos. O rapper desembarcava de um jato particular após passar um tempo em Barbados acompanhado de Rihanna. A notícia foi divulgada pelo site 'TMZ' e confirmada pelo advogado do artista.

fotogaleria Segundo a 'NBC News', A$AP Rock estaria envolvido em tiroteio que ocorreu em novembro de 2021. O boletim de ocorrência feito pela vítima afirmou que o rapper e outros dois homens atiraram duas ou três vezes na direção dela, e que um dos disparos atingiu sua mão esquerda.

Na reta final da gravidez, Rihanna segue em Barbados à espera do nascimento do primeiro filho. Uma fonte afirmou ao 'ET' que a cantora está focada na gestação e que "esse drama é a última coisa que ela precisa agora. Esta prisão não era algo que eles esperavam", declarou.