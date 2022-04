Rafinha Bastos e Vivi Tomasi Paiva - Reprodução/Instagram

Publicado 20/04/2022 15:10

Rio - Rafinha Bastos dividiu com os seguidores na última terça-feira (19) a notícia de seu casamento com Vivi Tomasi Paiva. No Instagram, o humorista compartilhou um registro ao lado da esposa.

fotogaleria "She said yes! Nosso primeiro dia oficialmente casados (cartório deu o ok hoje). Obrigado por ser minha parceira de todo dia e por ter um nível de exigência baixíssimo quando o assunto é marido. Te amo muito!", escreveu na legenda.

Os recém-casados foram parabenizados por alguns amigos através das redes sociais. "EEEEE!! Parabéns!!!! Que seja uma linda vida juntos!", disse Marcos Mion. "Aeeeee mano! Parabéns que ela consiga um dia te alcançar pra dar umas bitocas!", brincou Fábio Rabin.