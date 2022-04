Mara Maravilha posa para novo ensaio caracterizada como indígena - Rafael Manole / Reprodução Instagram

Publicado 19/04/2022 20:10

Rio - Mara Maravilha fez um ensaio fotográfico para comemorar o Dia do Índio, que é celebrado nesta terça-feira, dia 19 de abril. A apresentadora, que na década de 90 também já havia se caracterizado como indígena por conta da música "Curumim", relembrou a canção nas redes sociais ao postar as fotos do ensaio.

"Hoje 19 se abril, dia do índio e eu sou uma Índia!!!", escreveu Mara, que dividiu opiniões. "Simplesmente a primeira e única a dar espaço para indígenas na TV e na música em pleno os anos 90, quando pouco se comentava a respeito deles. Isso é cultura e respeito pelos povos que já habitavam este país diverso antes do descobrimento", disse uma pessoa nos comentários.

Mas também houve quem criticasse a atitude. "O povo evangélico está estranho. Tenho dó dos pequenos com tanto acesso à internet. Triste realidade", disse um seguidor, criticando o fato de Mara estar com os seios cobertos apenas pelos cabelos. "Que isso, irmã?", perguntou outra pessoa.