Isis Valverde é barrada em hotel por estar usando calça jeans larga e rasgadaReprodução Internet

Publicado 19/04/2022 16:21

Rio - A atriz Isis Valverde contou nos Stories, do Instagram, nesta terça-feira, que foi barrada no restaurante de um hotel nos Estados Unidos por estar usando uma roupa inapropriada. A artista está no país para curtir os shows de festival de música Coachella. Ao chegar no Beverly Hills Hotel, ela foi barrada e não conseguiu entrar no restaurante com uma amiga.

"Cheguei ao restaurante, eu e minhas amigas, o cara olhou nossa roupa e falou que a gente não podia entrar, porque estava de jeans largo e que meu jeans estava rasgado. Acho que porque estava com boné, esse estilo mais assim", disse a atriz, que também afirmou que o funcionário foi grosseiro.

"Não estava de salto alto, calça apertada ou vestido de gala, a mulher não deixou a gente entrar, o cara não deixou a gente entrar. Foi super grosseiro, a gente morrendo de fome, acabou de chegar de viagem. Foi horrível, me senti péssima", disse.