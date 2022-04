Nasce Zaya, filha de Hulk Paraíba e Camila Ângelo - reprodução do instagram

Publicado 19/04/2022 08:11

Rio - Camila Ângelo deu à luz Zaya, nesta segunda-feira, em um hospital de Miami, nos Estados Unidos. A bebê, que é fruto de seu relacionamento com Hulk Paraíba, veio ao mundo pesando 3,8kg e com 53cm. O anúncio do nascimento da pequena foi feito pelo jogador através do Instagram. "Obrigado, Deus, pela chegada tão abençoada da minha princesa Zaya", escreveu o craque.

Em outra publicação, Hulk se declarou para Zaya e compartilhou com seus seguidores algumas fotos com a bebê nos braços. "Sob a benção de Deus pai todo poderoso e Nossa Senhora, nasce a nossa pequena Zaya. Zaya significa: “iluminada” “sorte” “flor que floresce”. E ela vem mesmo para trazer luz e iluminar cada vez mais nossas vidas. Vem florescer nosso lar meu amor, nós sonhamos muito tempo com sua chegada. Feliz em poder viver a graça das promessas de Deus. Obrigado Deus por minha família, que honrarei e amarei para sempre. Você é uma resposta das nossas orações, filha, veio para deixar nossa vida ainda mais bela. Você é nossa benção. Seja bem vinda, minha princesa, eu te amarei e te protegerei eternamente".

Vale lembrar que Hulk já é papai de Ian, Tiago e Alice, fruto de seu relacionamento com a ex-mulher, Iran Ângelo, tia de Camila. Os dois ficaram juntos por 12 anos.