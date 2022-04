Flávia Alessandra posa sexy enquanto usa vestido coladinho e cheio de recortes - Reprodução/Instagram

Publicado 18/04/2022 18:19

Rio - Flávia Alessandra deixou a web babando, nesta segunda-feira (18), ao compartilhar fotos em que veste um look coladinho e cheio de recortes. Em postagem no Instagram, a atriz de 47 anos ostentou as belas curvas do corpão e deixou claro que é bem resolvida com sua idade. A artista ainda aproveitou o momento para dividir um conselho com as seguidoras.

"Idade é apenas um número, em todas elas podemos ser livres e mostrar nossa beleza e sensualidade, os quarenta estão me fazendo tão bem quanto todos os anos anteriores e os que virão serão perfeitos também. Você também é linda e livre, se solta mulher!!!", declarou a artista, na legenda da publicação em que posa sexy com o vestido vermelho.

A sequência de fotos impressionou os fãs e rendeu uma chuva de elogios para a esposa de Otaviano Costa. "Não é possível alguém ser tão linda assim", comentou um internauta. "Gata demais", escreveu outra seguidora. "Uau, que mulher linda", acrescentou mais um admirador.

