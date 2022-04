Maria Flor e o filho - reprodução do instagram

Publicado 18/04/2022 15:54

Rio - Maria Flor, de 38 anos, encantou os internautas ao publicar uma foto toda sorridente com o filho, Vicente, de dois meses. O bebê é fruto do relacionamento da atriz com o escritor Emanuel Aragão.

"Um bebê bochechudo passando na sua timeline", escreveu ela na legenda. Os internautas se derreteram pela imagem. "Que lindo", comentou um. "Um bebe lindo e uma bela mãe", elogiou outro. "Bochechudo deusinho e mamis deusona", destacou um terceiro.