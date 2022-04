Gabriela Pugliesi está há um ano com Tulio Dek - Reprodução/Instagram

Gabriela Pugliesi está há um ano com Tulio Dek Reprodução/Instagram

Publicado 18/04/2022 14:47

Rio - Gabriela Pugliesi usou o Instagram nesta segunda-feira (18) para comemorar um ano da primeira vez que encontrou o atual namorado, Túlio Dek. A influenciadora revelou que se apaixonou pelo rapaz por meio das trocas de mensagens em um aplicativo.

fotogaleria "Hoje faz 1 ano dessa foto. Eu chegando na Bahia pra encontrar o Tulio. A gente só se falava por whatsapp e já era amor da vida. Ele não tinha mandado nenhuma foto, nada! Tudo que eu tinha era o google e minha intuição. Seriam 10 dias de curtição porque ele morava na Europa e voltaria pra lá. Chegou eu, 3 malas, vários incensos, roupa de cama nova, vinhos e biquíni. Ele me esperou chegando nesse barco, sai correndo, pulei nele como se tivesse matando uma saudade de séculos e falei: Te amo. Você é o homem da minha vida (ele ama contar essa parte da historia)", relatou.

"Entrei na casinha que hoje é nosso ninho, pela primeira vez e falei, é aqui mesmo que vou ficar. Defumei a casa toda com palo santo e troquei as roupas de cama. Nunca mais fui embora. E ele nunca mais voltou pra Europa. Na semana seguinte foram os 3 cachorros. A vida é maluca e mágica! As melhores coisas acontecem quando a gente não tem medo de se entregar. E no final, tudo faz sentido", finalizou.