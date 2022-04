Gabi Martins exibe o corpo escultural em praia da Zona Oeste do Rio

Rio - Gabi Martins, de 25 anos, aproveitou a manhã desta segunda-feira para ir à praia. A cantora esteve nas areias da praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. De biquíni, ela exibiu as curvas perfeitas e atraiu os olhares das pessoas que estavam no local. A ex-BBB ainda deu um mergulho no mar para se refrescar.

Relatar erro