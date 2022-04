Gabi Marins e Sabrina Sato - AGNEWS

Publicado 15/04/2022

Está chegando a hora! Sabrina Sato e Gabi Martins roubaram a cena ao participarem, nesta quinta-feira, do último ensaio antes do desfile da Vila Isabel, que acontece no próximo sábado, dia 23 de abril, na Marquês de Sapucaí, no Rio. Para a ocasião, a dupla apostou em looks curtinhos nas cores da agremiação.



Rainha de Bateria da Vila, Sabrina Sato surgiu deslumbrante com um figurino de tirar o fôlego. Ícone fashion, a apresentadora impressionou mais uma vez ao surgir com um look todo jeans, mostrando muito samba no pé e simpatia, como de costume.

As peças escolhidas por Sabrina, que voltou a comandar um Camarote na Sapucaí e tem inovado em relação às fantasias de Carnaval, contavam com franjas e plumas, detalhes que costumam fazer sucesso em meio à folia. A apresentadora também usou um top transparente todo feito de pedras brilhantes, dando um ar mais sensual ao look.

Já Gabi Martins, que é musa da Escola, apostou em um conjunto azul escuro, com transparências e luvas, que valorizaram as curvas da cantora e ex-BBB. Quem também esteve por lá foi a influenciadora Andrea de Andrade, também musa da Vila Isabel, e a ex-BBB Hariany Almeida, que é musa de outra escola, a Imperatriz Leopoldinense.