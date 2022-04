Novo álbum de Anitta, ’Versions of Me’, alcança marcas inéditas após lançamento na última terça-feira (12) - Divulgação

Publicado 15/04/2022 14:34 | Atualizado 15/04/2022 14:39

O mais novo álbum de Anitta, 'Versions of Me', foi lançado nesta terça-feira (12), e representou a maior estreia de um artista brasileiro no Spotify Brasil. O disco também chegou rapidamente ao TOP 50 do iTunes dos Estados Unidos, sendo o primeiro projeto nacional a atingir tal marca.

O disco, que agrega sucessos como 'Envolver' e 'Boys Don’t Cry', teve mais de 6 milhões de reproduções no Brasil, ficando atrás apenas de Lady Gaga com o disco Chromatica, que conta com 7 milhões de streams na plataforma Spotify. A vencedora da 21ª edição do Big Brother Brasil, Juliette, está em terceiro lugar na lista.



Já no iTunes, streaming musical da Apple, o primeiro trabalho de Anitta pela Warner Records chegou a 44ª posição, duas horas após a abertura da pré-venda. Além dos sucesso já conhecidos da cantora, o disco também apresenta parcerias com famosos como Khalid, Afro B e Mr.Catra.



O 'Versions Of Me', primeiro álbum completo da artista, tem produção executiva assinada por Ryan Tedder, músico e produtor norte-americano que já trabalhou com Beyoncé e Adele.