Natália disse, durante o programa, que tinha o sonho de desfilar pela Beija-FlorReprodução/Instagram

Publicado 15/04/2022 11:51 | Atualizado 15/04/2022 11:58

A ex-participante do BBB22, Natália Deodato, fez uma visita ao barracão da Beija-Flor de Nilópolis, na Cidade do Samba, nesta quinta-feira (14). A eliminada da última terça-feira (12) vai desfilar pela escola no dia 22 de abril, na Marquês de Sapucaí.

Em fevereiro, quando a agremiação visitou a casa do BBB, Natália mostrou que tem samba no pé e declarou o sonho de um dia sair na avenida representando a Beija-Flor. Após provar seu talento durante o reality, a sister foi convidada a vestir as cores do pavilhão azul e branco de Nilópolis, região Metropolitana do Rio.



Durante a conversa com Tadeu Schmidt, logo após a eliminação, o apresentador fez questão de contar a novidade para Natália, além de presenteá-la com uma bandeira da escola. Neste ano, a agremiação leva para a Avenida o enredo "Empretecer o Pensamento é Ouvir a Voz da Beija-Flor", que fala sobre a contribuição intelectual negra para construção do Brasil.