Solange Almeida desabafou sobre uso de vapeReprodução/TVRecord

Publicado 18/04/2022 18:04

Rio - Durante entrevista para o 'Domingo Espetacular', da Record TV, Solange Almeida falou sobre a dependência em cigarros eletrônicos e a crise de abstinência que enfrentou após interromper o uso do vape.

fotogaleria "Eu me vi no meio do olho do furacão sem conseguir deglutir, sem conseguir dormir, sentindo uma falta de ar absurda por causa do uso e depois em decorrência da falta do uso, da abstinência do cigarro" disse. A artista cogitou encerrar a carreira devido as sequelas causadas pelo vape. "Perdi toda vontade do mundo de cantar, já tinha determinado que nunca mais ia cantar. Eu não conseguia atingir os tons com a mesma facilidade, comecei a ficar com a mucosa ressecada, comecei a ter dificuldade para cantar e dificuldade para respirar", acrescentou.

Solange Almeida disse que começou a usar o cigarro eletrônico em 2020, porque considerou o sabor e odor mais "atrativos". O aparelho é proibido no país, mas a cantora chegou a fazer o uso do vape regularmente. "Eu comecei a virar consumidora real, de comprar e pagar um valor absurdo para ter cigarro eletrônico em casa. Eu acho que por mês eu tinha em torno de 15. Eu esperava o meu marido dormir para fazer uso do cigarro. Eu acordava para ir ao banheiro e fazia uso do cigarro. Acordava cedo, ia para a padaria e já tinha um cigarro eletrônico dentro do carro para que eu usasse. A coisa estava fugindo completamente do meu controle", contou.