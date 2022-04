Ex-BBBs Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach estão construindo sua primeira casa juntos - Reprodução/Instagram

Publicado 18/04/2022 16:12

Rio - Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach surpreenderam os seguidores, nesta segunda-feira (18), ao anunciar que estão construindo sua primeira casa juntos. A ex-participante do "BBB 20" marcou o noivo em uma postagem no Instagram, onde compartilhou a novidade com bastante emoção.

fotogaleria

“Estávamos ansiosos pra compartilhar com vocês essa nova fase, quem acompanha a gente há um tempinho sabe o quanto esse momento é especial pra nós!”, começou Mari, na legenda da foto em que o casal surge em clima romântico ao ar livre. “Vamos construir nossa casa, do nosso jeitinho, detalhe por detalhe", declarou ela.

Juntos há seis anos, os ex-BBBs noivaram em janeiro deste ano e, agora, se preparam para a nova fase do relacionamento: "Já conseguimos imaginar como vai ficar e estamos muito felizes e animados pra construir o lar da nossa família (desde pequena eu sonhava com essa casa com piscina). A gente não vê a hora de receber vocês, amigos", completou Mari. "Sonho se realizando. Juntos sempre, amor!!!", comentou Jonas, do "BBB 12".



Nos comentários, fãs e amigos do casal reagiram à notícia com muita alegria: "Parabéns!!! Vocês merecem toda felicidade do mundo", escreveu a também ex-BBB Gizelly Bicalho. "Eu quero churrasco das gostosas", brincou o cantor Mateus Carrilho. "Ah, que fofos!!! Muito sucesso nessa fase!", desejou uma seguidora.

