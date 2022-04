Silvero Pereira - reprodução do instagram

Silvero Pereirareprodução do instagram

Publicado 18/04/2022 12:05 | Atualizado 18/04/2022 12:37

Rio - Silvero Pereira sofreu um acidente de carro, neste domingo, na estrada entre as cidades de Senador Pompeu e Piquet Carneiro, no interior do Ceará. O ator perdeu o controle do carro em uma curva acentuada e caiu em uma ribanceira. O artista e seus dois amigos, que estavam no veículo, não sofreram nenhum tipo de ferimento.

"Estou bem, está tudo certo, tudo ótimo. Graças a Deus foi um grande susto, mas a segurança do carro garantiu que eu e os meus colegas não tivéssemos nenhum ferimento nem leve, nem grave. Absolutamente nada. Estávamos de cinto de segurança. Foi graças o cinto de segurança que de fato a gente conseguiu sair ileso dessa situação", disse Silvero através do Instagram Stories.

Nos vídeos, o ator também agradeceu à população das comunidades próximas ao local do acidente. "Levou bolachinha, café, água. Ficaram lá o tempo inteiro querendo saber se tinha acontecido alguma coisa. Ofereceram alojamento, almoço. Foram muito carinhosos. Queria agradecer a todo mundo".

A assessoria de Silvero confirmou o acidente e deu mais detalhes sobre a situação através de um comunicado. "Na manhã deste domingo (17) o ator e diretor Silvero Pereira sofreu um acidente de carro na estrada entre as cidades de Senador Pompeu e Piquet Carneiro, no Ceará, quando voltava de Milhã para Mombaça. Silvero dirigia o veículo e ao fazer um curva acentuada acabou invadindo o acostamento, deslizando em uma ribanceira e o carro tombou entre as árvores. Após o acidente, a guarda municipal, o seguro do automóvel e todas as providências foram tomadas pelo próprio ator que conseguiu sair do veículo. Silvero e seus dois amigos que o acompanhavam estão bem, com saúde e não sofreram absolutamente nenhum ferimento, graças ao uso do cinto de seguranças".