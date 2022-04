Glória Menezes e Vera Fischer se encontram durante passeio no shopping

Rio - A atriz Glória Menezes, de 87 anos, esteve em um shopping na Zona Sul do Rio, na noite deste domingo, para conferir a peça "Intimidade Indecente", protagonizada por Marcos Caruso e Eliane Giardini. A veterana estava acompanhada pelo filho, Tarcisinho, e pela nora, Mocita Fagundes.

Durante o passeio, Glória Menezes encontrou a atriz Vera Fischer, de 70, que também estava no local. As duas colocaram o papo em dia e se abraçaram carinhosamente. Glória Menezes perdeu o marido, o ator Tarcísio Meira, no ano passado. O veterano foi vítima da covid-19.

