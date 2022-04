Maiara e Fernando se beijam em show - Reprodução

Maiara e Fernando se beijam em showReprodução

Publicado 18/04/2022 10:40

Rio - Eles voltaram! A cantora Maiara trocou um beijo com seu até então ex-namorado, Fernando Zor, durante apresentação neste domingo. Fernando, que faz dupla com Sorocaba, fez uma participação especial no show das gêmeas e ganhou um beijo de Maiara, evidenciando a reconciliação.

O cantor assistiu ao show na primeira fila e cantou "Madri", sucesso dele e de Sorocaba. Em determinado momento, Maiara foi bem pertinho da plateia e o beijou. O namoro de Maiara e Fernando é marcado por inúmeras idas e vindas. O último término teria acontecido por conta de uma suposta traição de Fernando.

Alguém que shippa #mafe on por aí ??



Maiara e Fernando se beijam em público pela primeira vez após reatarem namoro



pic.twitter.com/eIL9dvcYxY — Portal Tucumã (@PortalTucuma) April 18, 2022

obrigada maraisa por esse momento..

Ela sabia que tinha que ser ela

Maiara e Fernando meu MAFE

Deus é maravilhoso e é no tempo dele.. pic.twitter.com/VbVkPbRG8D — maturidade mafemetamorfose (@MaiaraEFernand1) April 18, 2022

Haverá o dia em que Maiara ficará livre desse Fernando? Que looping tóxico… — Mrs. Freitas (@isiscbr) April 18, 2022

a maiara e o fernando voltaram.. choca quantas pessoas? eles se gostam gente, é assim mesmo — Amanda Hypólito (@hypolitoamanda) April 18, 2022