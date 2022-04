Juliette diz que não assistiu show de Anitta no Coachella - Reprodução/Instagram

Juliette diz que não assistiu show de Anitta no CoachellaReprodução/Instagram

Publicado 18/04/2022 21:26

Rio - Juliette Freire é mais uma das celebridades brasileiras a marcar presença no Coachella, festival de música pop que acontece na Califórnia, nos Estados Unidos. No último domingo (18), a cantora encontrou o youtuber Matheus Mazzafera e contou um pouco da experiência em sua primeira vez no evento: "É um sonho".

fotogaleria

Campeã do "BBB 21", Juliette ainda falou sobre o momento que vive em sua carreira artística, após estrear sua turnê "Caminho": "É uma das sensações mais lindas que eu já vi. É uma troca de energia que não tem explicação", afirmou. A cantora também explicou a importância da música em sua vida: "Eu acho que é uma forma de conexão pura e com sentido. Esse mundo é muito louco, e a música traz uma leveza e um sentido a tudo isso", completou ela.