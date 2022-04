Fernanda Vasconcellos está grávida de seu primeiro filho com o ator Cássio Reis - Reprodução/Instagram

Fernanda Vasconcellos está grávida de seu primeiro filho com o ator Cássio ReisReprodução/Instagram

Publicado 18/04/2022 17:44

Rio - Com raras aparições nas redes sociais, Fernanda Vasconcellos surpreendeu os fãs, no último domingo, ao exibir o barrigão de sua primeira gravidez em fotos compartilhadas pelo marido, o ator Cássio Reis. No Instagram, a atriz de 37 anos surgiu em cliques divertidos tirados com familiares do esposo durante a celebração da Páscoa.

fotogaleria

Na legenda da postagem, Cássio comemorou o momento em família e desejou um bom feriado aos seguidores: "Que a vida se renove com saúde, amor, fé e esperança. Que o doce sorriso de quem você ama esteja presente em sua vida. Que a família seja sempre seu porto seguro e força para recomeçar. Uma linda Páscoa pra você!", escreveu ele, que já é pai de Noah, de 14 anos, do casamento com Danielle Winits.

As fotos em que Fernanda posa com a família do marido renderam uma série de elogios para a atriz, que está no 6º mês de sua gestação. "Como tá linda essa mamãe! Muitas felicidades para vocês", declarou uma fã. Que barrigão lindo! Poste mais fotos!", pediu outra internauta. "Fernanda tá linda demais", completou uma terceira.

Juntos desde 2013, Fernanda e Cássio anunciaram a gravidez do primeiro filho do casal em fevereiro deste ano. "Acredito que grandes alegrias acontecem no meio do caminho, e não tinha ideia de como é romântico para o casal quando não se tem dúvidas quando a gente lei: grávida escrito no visor. Além de ser uma delícia ver a indicação estimada das semanas, isso nos deu a real dimensão que o amor está crescendo dentro de mim, dentro da gente", escreveu a atriz, em postagem no Instagram.

Confira: