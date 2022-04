Caio Castro e a namorada, Daiane de Paula - reprodução do instagram

Publicado 18/04/2022 13:18 | Atualizado 18/04/2022 13:21

Rio - Caio Castro usou o Instagram, neste domingo, para compartilhar um clique romântico com a namorada, Daiane de Paula. Na imagem, o ator aparece beijando a amada durante um mergulho. O casal está curtindo uns dias de descanso no Mato Grosso do Sul.

fotogaleria

“Do nada no Mato Grosso do Sul”, escreveu ele, que também publicou uma série de fotos ao lado dos amigos, na legenda. Os fãs elogiaram o casal. "Lindos vocês dois", disse um. "O solteiro não tem um minuto de paz", brincou outro.

Esse é o primeiro namoro do ator e empresário após o término do relacionamento com Grazi Massafera em agosto do ano passado. Daiane tem 31 anos e é paranaense, mesma naturalidade da ex-namorada de Caio. Ela trabalha como repórter e assistente de palco do Faustão desde 2016.